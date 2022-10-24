24 Октября 2022
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Грядут "непростые решения" по Херсону?

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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Херсоне создаются отряды теробороны

Власти Херсонской области предлагают мужчинам, оставшимся в Херсоне по собственному желанию, вступать в отряды территориальной обороны.

Всем желающим (в том числе мужчинам) при этом предлагают выехать в безопасное место на левый берег Днепра в любой момент – с речного вокзала каждый день отходят катера.

"В то же время для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города", - говорится в сообщении администрации области.

Теги: херсон, территориальная оборона, отряды, добровольцы



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