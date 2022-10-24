Призывавший к мобилизации Зюганов назвал бюджет на 2023-2025 годы "компрадорским"

Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов заявил, что бюджет России на 2023-2025 годы не является бюджетом максимальной мобилизации всех имеющихся ресурсов, да и вообще склеен "по компрадорским лекалам".

Затраты по разделу "Социальная политика" в 2023 году в сравнении с 2022 годом хотя увеличиваются почти на 14%, но уже в 2024–2025 годах правительство собирается их сократить, отмечает он.

"Учитывая инфляцию, можно сделать неутешительный вывод, что по итогам трехлетки мы получим не рост, а двухпроцентное снижение социальных расходов в реальном выражении", — считает лидер коммунистов, слова которого приводит "Коммерсант".

Особое беспокойство у лидера Компартии РФ вызвало то, что по итогам трехлетки мы получим урезание номинальных расходов на отечественную медицину на 1,5% относительно 2022 года.

Напомним, 13 сентября глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости "полной мобилизации страны", а 21 сентября отметил, что "у каждого поколения может быть свой 1941 год и должен быть свой 1945 год".