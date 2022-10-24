Призывавший к мобилизации Зюганов назвал бюджет на 2023-2025 годы "компрадорским"

24 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России
Фото: duma.gov.ru

Призывавший к мобилизации Зюганов назвал бюджет на 2023-2025 годы "компрадорским"

Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов заявил, что бюджет России на 2023-2025 годы не является бюджетом максимальной мобилизации всех имеющихся ресурсов, да и вообще склеен "по компрадорским лекалам".

Затраты по разделу "Социальная политика" в 2023 году в сравнении с 2022 годом хотя увеличиваются почти на 14%, но уже в 2024–2025 годах правительство собирается их сократить, отмечает он.

"Учитывая инфляцию, можно сделать неутешительный вывод, что по итогам трехлетки мы получим не рост, а двухпроцентное снижение социальных расходов в реальном выражении", — считает лидер коммунистов, слова которого приводит "Коммерсант".

Особое беспокойство у лидера Компартии РФ вызвало то, что по итогам трехлетки мы получим урезание номинальных расходов на отечественную медицину на 1,5% относительно 2022 года.

Напомним, 13 сентября глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости "полной мобилизации страны", а 21 сентября отметил, что "у каждого поколения может быть свой 1941 год и должен быть свой 1945 год".

Теги: Геннадий Зюганов, мобилизация, бюджет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети