24 Октября 2022
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Грядут "непростые решения" по Херсону?

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В Херсонской области захватили группу украинских диверсантов

Диверсанты ВСУ попали в плен на линии фронта в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская ДРГ была захвачена в плен на Бериславском участке сегодня ночью.

Кроме того, добавил Стремоусов, на андреевском направлении в районе реки Ингулец в Херсонской области была отбита попытка ВСУ прорвать линию обороны.

На прошлой неделе в районе населенного пункта Суханово Херсонской области украинским военным удалось вклиниться в оборону российских подразделений. В Минобороны РФ сообщили, что после введения в бой российского танкового резерва, а также засадных действий украинские подразделения беспорядочно бежали, положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.

Теги: диверсанты, херсонская область



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