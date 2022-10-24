Погранслужба отрицает тщательный досмотр мужчин, прибывших в Екатеринбург из-за рубежа

В пограничной службе ФСБ РФ по Челябинской области (отвечает за аэропорт Кольцово в Екатеринбурге) отрицают информацию о выборочном досмотре мужчин, прибывших в уральскую столицу из-за рубежа.

Ранее в СМИ появилась информация от женщины-очевидца, которая утверждала, что якобы по прибытии в Кольцово, при прохождении паспортного контроля, особенно тщательно проверяли мужчин: их паспорта забирали, просили подождать неопределенное время, активно опрашивали туристов и т.д.

"Фактов таких нет, работаем в штатном режиме. По поводу того, что допрашивают кого-то, или какие-то усиленные контроли проводятся – не подтверждается информация. Но будем разбираться, потому что опять "какой-то читатель сообщил", откуда взялась эта информация – непонятно", – рассказали в погранслужбе.

В пресс-службе Кольцово от комментариев отказались.