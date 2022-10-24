24 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В "Эрмитаж Урал" приедет гендиректор государственного музея Михаил Пиотровский

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский приедет в Екатеринбург к открытию "Дней Эрмитажа". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Пиотровский посетит и выставочный план центра "Эрмитаж-Урал", где вместе с коллегами обсудит планы на 2023-25 годы, а также сотрудничество государственного музея и музея изобразительных искусств. Для этого запланирована пресс-конференция, в которой примут участие Михаил Пиотровский, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, замглавы города Екатерина Сибирцева и директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. Помимо этого, они расскажут, что ждет екатеринбуржцев во время "Дней Эрмитажа".

Напомним, что "Дни Эрмитажа" пройдут в Екатеринбурге с 26 по 30 октября.

Теги: Эрмитаж Урал, музей, Михаил Пиотровский



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