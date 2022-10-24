24 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото:adidas

В Екатеринбурге задержали подозреваемую в краже кроссовок за 14 000 рублей

Полиция задержала жительницу Екатеринбурга 1992 г.р. по подозрению в краже кроссовок за 14 тыс. рублей. Обувь девушка якобы украла из бутика на Космонавтов, чей директор и обратился к правоохранителям после обнаружения пропажи.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сотрудники уголовного розыска довольно быстро установили личность подозреваемой, после чего сразу же и задержали. Екатеринбурженку доставили в дежурную часть для дальнейших разбирательств. Там девушка призналась, что украла дорогие кроссовки чтобы перепродать, что собственно и сделала. Деньги с "удачной" продажи мошенница уже успела потратить.

В отношении жительницы уральской столицы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Пока сотрудники полиции ищут кроссовки, проданные подозреваемой, проверяя девушку на причастность к аналогичным преступлениям.

Теги: кроссовки, кража, подозреваемая, Екатеринбург



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