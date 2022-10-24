Депутаты Медфракции Екатеринбурга сдали кровь для нужд военнослужащих

Екатеринбургские депутаты, состоящие в Медицинской фракции, сдали кровь для нужд жителей города и военнослужащих, которые находятся на лечении в госпиталях. Областную станцию переливания посетили Дмитрий Николаев, Михаил Вечкензин, Алексей Мещеряков, а также основатель медфракции Алексей Вихарев. Вместе с ними пришли их помощники, активисты и общественники.

"С коллегами по медицинской фракции сегодня сдаем кровь, чтобы помочь жителям и раненым солдатам. Считаю, что это важно. Ведь это возможность помочь нуждающимся и спасти чью-то жизнь. Медицинская фракция сдает кровь регулярно. И дальше продолжим делать все, чтобы помочь сберечь жизнь и здоровье и наших горожан и наших земляков на военной службе", – рассказал Алексей Вихарев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фракции, особенно ценным донором стал Николаев, у которого 1-я отрицательная группа. По его словам, во время спецоперации донорство особенно важно, поскольку попавшим с ранениями в госпитали бойцам кровь крайне необходима.

Депутаты отмечают, что подобные акции важны для всех жителей, в том числе и для обычных горожан. Так, например, кровь может потребоваться роженицам или жертвам ДТП, о чем напомнил Михаил Вечкензин.

Депутат Алексей Мещеряков сдает кровь уже в третий раз, ставя для себя цель в 40 посещений и статус почетного донора.

"Пришел сюда со своими коллегами, друзьями, которые откликнулись на мой призыв. Чтобы чувствовать себя хорошо во время сдачи крови, нужно следовать рекомендациям. Самое главное – не употреблять алкоголь, не заниматься интенсивно спортом, правильно питаться, есть фрукты и овощи, непосредственно перед сдачей крови попить чай с печеньем. После – хорошо питаться и пить воду. У меня есть мечта – сдать 40 раз кровь и стать почетным донором", – рассказал Алексей Мещеряков.

Есть в медфракции и депутаты, которые не могут сдавать кровь по медпоказаниям. Такой является Анастасия Немец, которая все равно приехала с коллегами для моральной поддержки.

"По моим личным медицинским показаниям я не могу сдать кровь. Я пришла поддержать своих близких. Убедиться своими глазами, что это не больно, безопасно, это даже полезно для организма. Поэтому хотелось бы призвать всех жителей нашего города подумать о том, что есть те люди, которые нуждаются в донорской крови", – рассказала Анастасия Немец.

Напомним, что последний раз участники депутатской группы "Помощи и содействия учреждениям здравоохранения г. Екатеринбурга" сдавали кровь в июне. Вместе с этим депутаты продолжают организацию выездной диспансеризации горожан.