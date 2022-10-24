26 Октября 2022
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Экономика В России Алтайский край
Фото: Накануне.RU

В Барнауле уволенные сотрудники патронного завода встали на учет в службе занятости

Почти 60 сотрудников патронного завода в Барнауле, где летом начались увольнения, обратились в службу занятости населения Алтайского края. Из них уже трудоустроены 24 человека.

"В органы службы занятости обратились 57 человек, уволенных по причине высвобождения с АО "Барнаульский патронный завод". С гражданами ведется индивидуальная работа, всем предложены варианты трудоустройства по имеющимся и смежным профессиям. Из числа заявленных к высвобождению сотрудников трудоустроены 24 человека", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления по труду и занятости населения Алтайского края.

Там уточнили, что в настоящее время еще четверо проходят обучение по направлению центра занятости.

Ранее начальник управления по труду и занятости населения Алтайского края Надежда Капура сообщала о планируемом сокращении 98 сотрудников патронного завода. Оно связано с ограничением экспорта продукции Барнаульского патронного завода, входящего в холдинговую компанию "Барнаульский станкостроительный завод". Изначально планировалось к сокращению около 400 сотрудников, что составляет почти 20% от всех работников. Режим неполной рабочей недели в июне 2022 г. был введен для более 500 сотрудников холдинговой компании.

Теги: Патронный завод, Барнаул, служба занятости



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