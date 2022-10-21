В Лейпциге неизвестный кинул несколько бутылок с желтой и синей краской в здание генконсульства РФ

Неизвестный кинул несколько бутылок с желтой и синей краской в здание генконсульства России в Лейпциге, а также на тротуар перед зданием.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, в результате происшествия нанесен ущерб внешней стене и воротам генконсульства. Инцидент произошел 20 октября, лицо, совершившее противоправные действия, не установлено.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям выяснить обстоятельства нападения на российское консульство, запросить необходимую информацию в МИД России и дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего.