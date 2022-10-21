Полиция вернула уральскому журналисту его украденный автомобиль

Уральский журналист Александр Поздеев чуть не остался без семейного автомобиля "Киа Рио". В ночь с 10 на 11 октября екатеринбуржец обнаружил возле дома пропажу машины, после чего сразу связался с полицией. Разыскать транспортное средство и задержать угонщика удалось сотрудникам уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области, сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

"Организованная группа автоугонщиков из трех человек действовала при помощи специального оборудования по замене электронного блока управления двигателем транспортного средства. Одного из участников группы оперуполномоченные УУР ГУ МВД области взяли с поличным при реализации "корейца" в разбор. Часть фигурантов сейчас по решению Октябрьского районного суда столицы Среднего Урала находится на подписке о невыезде, а другая - под домашним арестом. Полицейские проверяют группу подозреваемых на причастность к другим подобным эпизодам. Журналист Александр Поздеев выразил сотрудникам свердловского угрозыска искренние слова благодарности за профессиональную работу по изобличению злоумышленников, отметив при этом, что, только потеряв машину, понимаешь, как тяжело без нее жить и работать в крупном мегаполисе, не говоря уже о финансовых потерях", - отметил полковник Горелых.

Расследование по делу продолжается.

Напомним, что журналист Поздеев не в первый раз сам появляется по ту сторону новостей, становясь их героем. Так, в 2019 году о его поисках объявила сама редакция. Екатеринбуржец выехал на работу, после чего связь с ним была потеряна.