21 Октября 2022
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: Накануне.ru

Опыт СВО заставил Белоруссию пересмотреть оснащение армии, - Лукашенко

Опыт проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине заставил Белоруссию пересмотреть подходы к оснащению вооруженных сил.

"Всякие навороты хороши до поры до времени. Когда началась СВО на Украине, мы поняли, что в лесисто-болотистой местности без ноги солдата, танков, бронетехники никакой победы не будет", - цитирует ТАСС заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, сделанное во время осмотра образцов продукции ВПК на полигоне в Брестской области.

Ранее в ходе осмотра вооружений и техники президент Белоруссии заявил о необходимости увеличения объемов модернизации имеющихся у Минска танков. Министерство обороны Белоруссии сообщало, что планирует модернизировать имеющиеся танки Т-72 и бронетранспортеры на предприятиях военно-промышленного комплекса России.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, армия



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