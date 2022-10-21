Министр обороны Великобритании не будет бороться за пост премьер-министра и поддержит Бориса Джонсона

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра королевства. Он заявил о поддержке бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который как раз и считается одним из фаворитов новой кампании.

"Я считаю, что больше всего полезен, когда обеспечиваю безопасность британцев на посту министра обороны. Это та работа, которую я выполняю, и намерен продолжать выполнять, поэтому сейчас я не будут выставлять свою кандидатуру на пост премьера", - цитирует Уоллеса РБК.

Накануне премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке. Она будет занимать пост с приставкой ио до избрания нового главы правительства. Пребывание Трасс в должности продлилось всего 44 дня, до этого кабинет возглавлял Джонсон.

Основным претендентом на пост премьер-министра считается экс-глава Минфина страны (бывший канцлер казначейства Великобритании) Риши Сунак. Сунак был главным конкурентом Трасс полтора месяца назад, когда правящая Консервативная партия выбирала премьер-министра. По данным Sky News, Сунак уже смог заручиться 21 голосом однопартийев, которые будут делать выбор.