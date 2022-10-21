Министр обороны Великобритании не будет бороться за пост премьер-министра и поддержит Бориса Джонсона

21 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Фото: gov.uk / официальный сайт правительства Великобритании

Министр обороны Великобритании не будет бороться за пост премьер-министра и поддержит Бориса Джонсона

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра королевства. Он заявил о поддержке бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который как раз и считается одним из фаворитов новой кампании.

"Я считаю, что больше всего полезен, когда обеспечиваю безопасность британцев на посту министра обороны. Это та работа, которую я выполняю, и намерен продолжать выполнять, поэтому сейчас я не будут выставлять свою кандидатуру на пост премьера", - цитирует Уоллеса РБК.

Накануне премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке. Она будет занимать пост с приставкой ио до избрания нового главы правительства. Пребывание Трасс в должности продлилось всего 44 дня, до этого кабинет возглавлял Джонсон.

Основным претендентом на пост премьер-министра считается экс-глава Минфина страны (бывший канцлер казначейства Великобритании) Риши Сунак. Сунак был главным конкурентом Трасс полтора месяца назад, когда правящая Консервативная партия выбирала премьер-министра. По данным Sky News, Сунак уже смог заручиться 21 голосом однопартийев, которые будут делать выбор.

Теги: бен уоллес, министр обороны, великобритания, правительство, премьер-министр, борис джонсон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети