21 Октября 2022
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Фото: kinopoisk.ru

Онлайн-кинотеатр Kion удалил сериал "Союз спасения. Время гнева" о восстании декабристов

Telegram-каналы сообщили об исчезновении из фильмотеки онлайн-кинотеатра Kion (принадлежит МТС) свежего сериала "Союз спасения. Время гнева", посвященного заговору, предшествовавшему восстанию декабристов в 1825 году.

Сначала на платформе выложили все пять серий, затем с Kion пропал последний эпизод, а в конце концов со стриминга просто удалили все серии, передает Telegram-канал Baza.  

Канал "Кинопоиск индустрия" приводит комментарий пресс-службы Kion, из которого, впрочем, ровным счетом ничего не понятно: "Информация о переносе даты релиза оставшихся серий многосерийного фильма "Союз Спасения. Время гнева" на 1 января не соответствует действительности. Новая точная дата выкладки неизвестна. Причины остановки релиза новых серий и отсутствия первых четырех не комментируются".

Сериал стал приквелом для полнометражного фильма "Союз спасения", вышедшего в прокат в 2019 году. Лента рассказывает о событиях восстания декабристов. Продюсером выступил глава Первого канал Константин Эрнст.

Теги: kion, союз спасения. время гнева, сериал, декабристы, восстание



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