В зоне СВО погиб отец троих детей из Бурятии, мобилизованный 22 сентября

В бурятском Усть-Баргузине сегодня прощаются с 46-летним местным жителем Андреем Хомиченко. Он погиб в зоне проведения специальной военной операции, мужчину мобилизовали 22 сентября.

По данным портала Чита.Ру, Хомиченко был по специальности электромонтером, срочную службу служил в середине 90-х. В 2004 году женился, у пары осталось трое несовершеннолетних детей.

Весной Хомиченко уже принимал участие в спецоперации на Украине и вернулся домой в июне. В сентябре его призвали в рамках частичной мобилизации.