21 Октября 2022
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Политика В России
Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

Песков: Истина по делу о диверсии на "Северных потоках" удивит многих в ЕС

Если исполнители теракта на "Северных потоках" будут преданы огласке, многие в Европе удивятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва продолжает активную работу по дипломатическим каналам с Германией, Швецией и Данией. Однако они демонстрируют нежелание вместе с Россией "докопаться до истины, которая наверняка в этих европейских странах многих удивит, если она будет установлена и предана огласке".

"По возможным исполнителям наши соображения и наши предварительные предположения хорошо известны. Каких-то новых данных у нас в настоящий момент появиться не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании этого акта саботажа, этой диверсии", - приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Песков подчеркнул, что немцы, шведы и датчане не хотят делиться с Москвой данными о взрывах на "Северных потоках".

Напомним, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявлял о том, что российская сторона обладает разведданными по диверсии на "Северных потоках". Детали он приводить не стал.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о возможных организаторах диверсий. "Как в приличных компаниях говорят, highly likely, все понятно, кто за этим стоит", - сказал Путин. Он считает, что главную выгоду от произошедшего получили США, "которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам".

Теги: песков, северные потоки, европа



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