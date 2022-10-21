Госдума и Минобороны договорились проводить встречи в закрытых форматах

Госдума и Минобороны договорились проводить встречи в закрытых форматах в случае необходимости.

"Если накапливаются сложные вопросы, тогда мы будем встречаться и снимать их", - сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Госдумы решил отказаться от онлайн-трансляций пленарных заседаний Думы на фоне обсуждения вопросов, связанных со специальной военной операцией.

Накануне ГД провела конец пленарного заседания в закрытом формате. На протяжении двух с половиной часов депутаты обсуждали с заместителем министра обороны РФ Николаем Панковым вопросы частичной мобилизации, материальное обеспечение военнослужащих и социальные гарантии мобилизованных.