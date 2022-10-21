21 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге мошенницы обманули 50 человек, обещая им работу в строительных компаниях

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело двух женщин. Их обвиняют в крупном мошенничестве.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды жительница города разработала схему по хищению денег и вовлекла в преступную деятельность свою знакомую. Сообщницы случайным образом выбрали несколько строительных компаний и стали выдавать себя за их сотрудниц.

С 2016 по 2021 годы аферистки вводили жителей разных регионов страны в заблуждение, обещая трудоустроить их в данные компании, чего на самом деле сделать они не могли. В офисе в Екатеринбурге мошенницы оформляли фиктивные трудовые договоры и получали от соискателей деньги якобы в качестве платы за проживание в предоставляемом работодателем общежитии.

После получения средств женщины просто переставали выходить с потерпевшими на связь, игнорируя их звонки. Всего от аферисток пострадали 50 человек, ущерб которым превысил 1,3 млн рублей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело рассмотрит Верх-Исетский районный суд уральской столицы.

Теги: мошенницы, суд, прокуратура, Екатеринбург



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