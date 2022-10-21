21 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Полиция задержала обвиняемого в убийстве екатеринбурженки на Трамвайном переулке

Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали жителя Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве знакомой посреди улицы. Тело женщины в возрасте около 50 лет было обнаружено 16 октября возле дома по Трамвайному переулку (Железнодорожный район).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, после обнаружения тела с колото-резаной раной шеи, сразу было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ, предусматривающее до 15 лет лишения свободы. Следствие сразу же приступило к розыску преступника, в результате чего нашло и задержало ранее судимого и неработающего местного жителя 1980 г.р. После того, как мужчине предъявили обвинение, тот сознался в содеянном, заявив, что совершил убийство из личной неприязни и на почве внезапной агрессии.

Как уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу, погибшая вела бродяжнический образ жизни.

"Ее личность удалось установить путем проверки по дактилоскопическим учетам. Сотрудниками уголовного розыска в течение недели проводились активные оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых отрабатывались различные лица, в том числе бездомные, находившиеся в данном районе. Оперативниками также осуществлялся розыск возможных очевидцев нападения. Решающую роль в раскрытии преступления сыграли результаты генетической экспертизы, проведенной экспертами ЭКЦ ГУ МВД по Свердловской области с использованием предметов, изъятых с места преступления. При исследовании специалистам удалось выделить генотип преступника и идентифицировать его. В ходе реализации данных сведений оперативники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его", - сообщили в отделении.

Там добавили, что 42-летний обвиняемый ранее неоднократно был судим за кражи, грабежи и причинение вреда здоровью. После проведения первоначальных мероприятий, фигурант был передан сотрудникам Следственного комитета. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Теги: Трамвайный переулок, убийство, задержание



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