Песков рассказал о деталях стрельбы Путина по мишеням в Рязани

Стрельба президента России Владимира Путина из снайперской винтовки на полигоне под Рязанью не связана с проведением спецоперации на Украине, он часто берет в руки новое оружие.

"Я не думаю, что это связано с военной операцией, тем более что Путин брал оружие далеко не два раза, а весьма и весьма часто. Такая совершенно нормальная практика. Он сам предпочитает испробовать какие-то новые модели, ему неоднократно они представлялись", – цитируют "Ведомости" пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь добавил, что президент попал по мишени, однако затруднился ответить, сколько раз.

Напомним, Путин 20 октября посетил военный полигон Западного военного округа в Рязанской области, где проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих. По данным пресс-службы Кремля, Путин проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Ему продемонстрировали, в частности, преодоление десантно-штурмовой полосы в составе взвода, отработка методов борьбы с бронетехникой условного противника в ближнем бою. Кроме того, президент посетил многофункциональный стрелковый комплекс, в котором военнослужащие отрабатывают различные виды стрельбы в составе подразделений под руководством штатных командиров и профессиональных инструкторов, имеющих боевой опыт.