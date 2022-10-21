21 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Исполняющим обязанности губернатора Свердловской области стал Алексей Шмыков

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков до конца месяца будет исполнять обязанности главы региона. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информполитики области.

"Исполнение обязанностей губернатора в настоящий момент возложено на первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова", — рассказали в департаменте.

По информации "Ъ-Урал" Евгений Куйвашев ушел в запланированный отпуск до 31 октября. Напомним, что до 17 октября у губернатора уже был отпуск по семейным обстоятельствам. По данным издания, у него скончался близкий родственник.

После выборов глава Среднего Урала почти нигде не появлялся, однако все же посетил IХ Международный форум и выставку 100+ TechnoBuild. Там он дал старт проекту наукограда в Академическом районе, а также анонсировал строительство нового "кольца" вокруг Екатеринбурга

Теги: Шмыков, Куйвашев, отпуск



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