Исполняющим обязанности губернатора Свердловской области стал Алексей Шмыков

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков до конца месяца будет исполнять обязанности главы региона. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информполитики области.

"Исполнение обязанностей губернатора в настоящий момент возложено на первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова", — рассказали в департаменте.

По информации "Ъ-Урал" Евгений Куйвашев ушел в запланированный отпуск до 31 октября. Напомним, что до 17 октября у губернатора уже был отпуск по семейным обстоятельствам. По данным издания, у него скончался близкий родственник.

После выборов глава Среднего Урала почти нигде не появлялся, однако все же посетил IХ Международный форум и выставку 100+ TechnoBuild. Там он дал старт проекту наукограда в Академическом районе, а также анонсировал строительство нового "кольца" вокруг Екатеринбурга