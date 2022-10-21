21 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Mike Blake

Власти США хотят проверить компании Илона Маска на соответствие интересам национальной безопасности

Администрация президента США обсуждает возможность проверки деятельности компаний Илона Маска на предмет соответствия национальной безопасности. Проверке могут быть подвергнуты в том числе проект спутниковой сети Starlink (его реализует компания SpaxeX) и Twitter, хотя сделка по покупке соцсети еще далека от завершения, пишет Bloomberg.

По данным издания, администрацию США взволновали недавние угрозы Маска прекратить работу Starlink на Украине. Также в Белом доме подозревают бизнесмена в симпатиях к России после серии его твитов с попытками урегулирования российско-украинского конфликта.

Одним из способов проверить Маска может быть использование полномочий межведомственной комиссии CFIUS – она рассматривает сделки по приобретению американских активов иностранными покупателями.

В середине октября стало известно, что в отношении Маска ведется федеральное расследование в связи с его поведением в сделке по покупке соцсети Twitter. Неизвестно, какая именно служба ведет расследование, опубликованные судебные документы сообщают лишь, что бизнесмен стал фигурантом расследования.

Теги: илон маск, проверка, сша, расследование



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