Москвичку задержали в "Кольцово" за курение в салоне самолета

В аэропорту "Кольцово" задержали жительницу Москвы, решившую закурить прямо в кресле салона самолета.

Как сообщает Управление на транспорте по УрФО, 20 октября 45-летняя москвичка пронесла с собой на борт электронную сигарету. По прилету в уральскую столицу, ее встретили сотрудники полиции и проводили в линейное отделение. Там был составлен протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ за курение на борту и по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ за неповиновение бортпроводникам.

Напомним, что в марте в "Кольцово" произошел похожий случай. При посадке самолета рейсом "Хургада – Екатеринбург" были задержаны две пассажирки, которые курили, будучи в алкогольном опьянении. На замечания бортпроводников, девушки отвечали нецензурной лексикой.