Лично ответят: Мишустин назначил кураторов из числа вице-премьеров по перспективным отраслям промышленности

Вице-премьеры российского правительства получили новые направления промышленности и науки, которые будут теперь курировать.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов по решению Михаила Мишустин будет координировать "и лично отвечать за развитие перспективных космических систем и сервисов".

Татьяна Голикова будет курировать ускоренное развитие генетических технологий.

Вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров будет отвечать за развитие новых материалов и веществ.

Вице-премьер Александр Новак, курирующий в правительстве энергетику, за эту сферу и будет отвечать: в его зоне ответственности системы накопления энергии, технологии передачи электрической энергии, развитие водородной энергетики.

Наконец, обширную зону ответственности получил Дмитрий Чернышенко: развитие искусственного интеллекта, сетей мобильной связи, квантовых вычислений и квантовых коммуникаций, новое ПО для промышленности и новые коммуникационные интернет-технологии.