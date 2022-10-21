21 Октября 2022
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: Накануне.ru

В Армении назвали "дезинформацией" сообщение Азербайджана об обстреле с армянской стороны

Военные Армении назвали "дезинформацией" сообщение Азербайджана об обстреле с армянской стороны.
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"Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что подразделения ВС Армении якобы открыли огонь по азербайджанским позициям и транспортному средству, является дезинформацией", - заявили в Минобороны Армении.

Напомним, подобные сообщения появляются регулярно с каждой из сторон. Вторая страна обычно практически сразу опровергает такие заявления.

Теги: Армения, Азербайджан, обстрел



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