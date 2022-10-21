21 Октября 2022
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Грядут "непростые решения" по Херсону?

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Общество В России
Фото: tehnomil.net

При обстреле переправы в Херсоне погиб российский продюсер и журналист

Российский продюсер и журналист Олег Клоков погиб при ракетном ударе ВСУ по переправе в Херсоне. Об этом сообщила замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева в своем телеграм-канале.

По ее словам, Клоков приехал по собственной инициативе развивать телеканал "Таврия" в первых числах октября.

Губарева добавила, что Клоков работал на Первом канале, на телеканалах "Москва 24", Russia Today, а также в правительстве Москвы.

Ранее власти региона сообщили, что при обстреле переправы из американской РСЗО HIMARS погибли четыре человека. Среди них — двое журналистов телерадиокомпании "Таврия".

Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев заявил, что удар ВСУ по переправе через Днепр в Херсоне был умышленно направлен против мирного населения, передает Regnum. Он отметил, что гражданская переправа работала в ночное время, чтобы переправить на левый берег как можно больше людей. По ней не переправляли военные грузы, ей не пользовались военнослужащие.

Накануне сообщалось, что около 15 тыс. жителей Херсонской области перевезены на левый берег Днепра в рамках эвакуации. Ранее власти региона заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России 50-60 тыс. человек.

Теги: Херсон, Олег Клоков, обстрел переправы



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