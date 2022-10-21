21 Октября 2022
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Фото: пресс-служба Форум-групп

ЖК "Александровский сад" стал победителем всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ AWARDS 2022

Жилой комплекс «Александровский сад» получил высшую награду в номинации «Лучшее архитектурное решение – жилое здание» всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ AWARDS 2022, сообщает пресс-служба холдинга.

Церемония награждения победителей прошла в рамках форума 100+TechnoBuild в Екатеринбурге.

100+TechnoBuild , банер(2022)|Фото: cniipminstroy.ru

196 проектов со всей страны были в числе претендентов на побуеду, в шорт-листы были отобраны 74. Победителей выбирали российские и зарубежные эксперты в области строительства, проектирования, архитектуры и инновационных разработок. Жюри состояло из 48 человек.

Напомним, 100+ Awards – всероссийская инженерно-архитектурная премия, основанная в 2021 году в рамках одного из крупнейших в стране международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. Премия направлена на поощрение специалистов и компаний, внесших существенный вклад в развитие инженерных и конструктивных решений в гражданском и промышленном строительстве, архитектурной мысли, инженерно-строительной науки в России.

Отметим, что в 2021 году «Александровский сад» отметили в номинации «Лучшее дворовое пространство» на Международном форуме 100+TechnoBuild. Жюри наградило комплекс за современное прочтение уральской идентичности при создании дизайна.

Теги: форум-групп, александровский сад, 100+TechnoBuild



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