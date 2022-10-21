"Служу Отечеству!" Юлия Чичерина отреагировала на присвоение звания "Заслуженный артист РФ"

Певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина отреагировала на присвоение ей почетного звания "Заслуженный артист России". Напомним, что соответствующий указ за подписью главы государства Владимира Путина был опубликован 19 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

"Друзья, единомышленники и соратники, БЛАГОДАРЮ за теплые слова, столько поздравлений я не получала даже за персональные западные санкции. Это хороший знак для нас всех. Все стоп-листы и черные списки "наших" развлекательных каналов и радиостанций будут разбиты, как и внешние враги, Победа будет за нами! Мир меняется и меняются заслуги, это радует, благодарю за признание. Служу Отечеству!" - написала певица в своем Telegram-канале.

Юлия Чичерина с первых дней заявила о себе как о стороннице спецоперации и активно поддерживала солдат своими песнями, как на сцене Екатеринбурга, так и в военных госпиталях и частях, в том числе и в Донбассе.