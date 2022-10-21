21 Октября 2022
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Политика Воронежская область
Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев: Обстановка на территории области — управляемая

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев провел заседание регионального оперативного штаба, который будет заниматься координацией безопасности в области, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Глава региона напомнил, что согласно указу Президента РФ на ряде территорий, включая Воронежскую область, введен средний уровень реагирования, а высшие должностные лица этих территорий наделены дополнительными полномочиями для контроля за оперативной ситуацией.

"В задачи штаба будут входить координация имеющихся коллегиальных структур: антитеррористической комиссии, комиссии по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной комиссии, комиссии по устойчивости экономики, и ряд других коллегиальных структур, которые мы с вами создавали. Безусловно, важным элементом является координация межведомственного взаимодействия. Это требуется для оперативного принятий решений и быстрого исполнения этих решений", — подчеркнул Александр Гусев.

(2021)|Фото: govvrn.ru

Он также акцентировал внимание на том, что будет повышена персональная ответственность за исполнения решения штаба.

"Можно констатировать, что обстановка на территории нашей области — управляемая, без признаков осложнений. Сегодня мы на заседании штаба рассмотрим меры по усилению охраны общественного порядка и охраны ключевых объектов инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность населения. Других решений нам принимать пока не требуется, и никаких дополнительных ограничений на территории области пока вводить не будем", — заявил глава региона.

Александр Гусев также поручил наладить активное и правильное взаимодействие с семьями мобилизованных и участников СВО, в том числе подключив информационные ресурсы.

Теги: александр гуесв, оперативный штаб, безопасность региона



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