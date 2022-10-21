21 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: www.sputnik-ekb.ru

ЕС планирует принять декларацию против России и Китая с привлечением стран ЕСЕАН

ЕС стремится привлечь страны Юго-Восточной Азии в свой лагерь против России и Китая, когда они соберутся на свой первый в истории саммит в Брюсселе 14 декабря. Об этом сообщает EUobserver.

В проекте совместной декларации говорится, что страны "решительно осуждают" Россию за отстаивание своих интересов на новых территориях и Украине и другие действия, в том числе "подрыв глобальной продовольственной безопасности".

Кроме того, декларация направлена против Китая, который не намерен мириться с тем, что Тайвань при поддержке США может объявить свою независимость. Страны осуждают "милитаризации морских регионов" Китаем и призывают его не вмешиваться силовым путем в ситуацию.

Если ЕС давно занимает антироссийскую позицию, то привлечение АСЕАН является новым шагом. АСЕАН - это Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, которая включает Бруней, Камбоджу, Индонезию, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

Большинство из них уже проголосовали за подготовленную ЕС резолюцию ООН, осуждающую присоединение новых регионов к России, но Лаос, Таиланд и Вьетнам воздержались. Новая же декларация направлена и против Китая, который является соседом всех этих стран.

В недавнем обзоре связей с Китаем, проведенном внешнеполитической службой ЕС, говорится, что Китай все больше отдаляется от "ценностей" ЕС и становится конкурентом Запада. Пойдут ли соседи Китая против Пекина?

Теги: Россия, Китай, ЕС, АСЕАН



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