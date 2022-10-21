Средний Урал не станет запрещать массовые мероприятия из-за базового режима готовности

В Свердловской области не планируют вводить какие-либо ограничения после объявления базового режима готовности. Речь идет и о массовых мероприятиях, которые также никто не станет запрещать, заявил замгубернатора региона Павел Креков.

Как он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда", жизнь свердловчан никак не изменится. Режим подразумевает определенную мобилизацию по решению вопросов помощи местным военнослужащим и их семьям. Например, на Среднем Урале уже есть крупные центры подготовки, которые курирует правительство, а потому никаких дополнительных мероприятий или ограничений не планируется.

Не будет ограничений и на массовые мероприятия, несмотря на последние события.

"У нас достаточно много серьезных промышленных объектов, охрана там достаточно серьезная. С другой стороны, к сожалению, у нас произошло несколько событий, которые и так нас вынуждают заняться вопросами, например, образовательных учреждений. Я имею в виду террористический акт, который произошел недавно в одном из регионов", - добавил Креков.