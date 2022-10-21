Синоптики: октябрь в Свердловской области был теплее обычного, но скоро похолодает

В заключительные дни октября в Свердловской области ожидается похолодание.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, в этом году октябрь оказался теплее обычного на 3-5 градусов, но третья десятидневка месяца принесет более холодную погоду.

"Циклоны, идущие с севера Скандинавии на Новую Землю и Таймыр, далеко на юг распространяться не будут, а значит, и больших порций арктического воздуха вглубь материка не принесут. Можно надеяться, что до конца октября зима на Среднем и Южном Урале еще не установится, хотя отрицательных температур станет больше, и осадки будут выпадать все больше в виде снега и мокрого снега.

Впрочем, их будет немного, два-три дня с небольшими осадками. Ночью в ближайшие дни и на следующей неделе температура воздуха ожидается преимущественно 0, -5 градусов, днем +1, +6 градусов", - сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, ранее в ГИБДД Екатеринбурга призвали водителей готовиться к зиме и уже задуматься о смене летней резины на зимнюю.