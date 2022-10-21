21 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Более 8000 свердловчан ездили по уральским дорогам, никогда не имея водительских прав

10 тыс. водителей из Среднего Урала управляли автомобилями даже без водительского удостоверения. При этом более 8 тыс. из них и вовсе никогда не имели водительских прав, сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Такие показатели были зафиксированы за 9 месяцев рейда сотрудниками Госавтоинспекции.

За этот период в нетрезвом состоянии было остановлено более 10 тыс. водителей, и каждого 8-го приходилось привлекать к уже уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение.

В эти выходные, начиная с вечера пятницы, сотрудники Госавтоинспекции снова проведут рейды. На автодорогах будут выставлены экипажи ДПС для проверки водителей. Как и всегда, особое внимание будет уделено отдаленным и сельским территориям. В городах также пройдут массовые проверки, в том числе на въездах и выездах из городов и на крупных автодорогах.

Госавтоинспекция напоминает, что участие в дорожном движении нетрезвого водителя, может сказаться на безопасности окружающих и иметь весьма трагические последствия, поэтому о таких фактах необходимо сообщать в полицию по телефонам 02 или 112.

Теги: вождение, удостоверение, ГИБДД



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