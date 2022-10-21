Более 8000 свердловчан ездили по уральским дорогам, никогда не имея водительских прав

10 тыс. водителей из Среднего Урала управляли автомобилями даже без водительского удостоверения. При этом более 8 тыс. из них и вовсе никогда не имели водительских прав, сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Такие показатели были зафиксированы за 9 месяцев рейда сотрудниками Госавтоинспекции.

За этот период в нетрезвом состоянии было остановлено более 10 тыс. водителей, и каждого 8-го приходилось привлекать к уже уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение.

В эти выходные, начиная с вечера пятницы, сотрудники Госавтоинспекции снова проведут рейды. На автодорогах будут выставлены экипажи ДПС для проверки водителей. Как и всегда, особое внимание будет уделено отдаленным и сельским территориям. В городах также пройдут массовые проверки, в том числе на въездах и выездах из городов и на крупных автодорогах.

Госавтоинспекция напоминает, что участие в дорожном движении нетрезвого водителя, может сказаться на безопасности окружающих и иметь весьма трагические последствия, поэтому о таких фактах необходимо сообщать в полицию по телефонам 02 или 112.