В Екатеринбург перевезли мощи блаженной старицы Матроны Московской

Сегодня в Екатеринбург в Храм-Памятник на Крови доставили ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской. По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, именно ей прихожане приписывают три четверти всех историй о чудесных исцелениях. Сегодня же в год 70-летия со дня преставления святой, ее мощи прошли долгий путь до уральской столицы.

"В наши дни чудеса нередко совершают святые, чьи мощи в церковных песнопениях прямо именуются "источником исцелений". Их имена у всех на устах: целитель Пантелеимон, бессребреники Косма и Дамиан, праведная Матрона Московская…Три четверти из историй о чудесных исцелениях, которые слышу от прихожан, это помощь Блаженной Матронушки", - написал в своем Telegram владыка.

Мощи святой в пути с 18 сентября и уже успели пройти Пермь, Ижевск, Самару, Магнитогорск и Челябинск, откуда мощи особенно не хотели отпускать. В Екатеринбурге ковчег пробудет до 2 ноября.

"Сама идея создания программы "Ритмы веры" родилась из потребности молодежи в церковной вере, и поэтому эту программу и перенесения святыни была опробована в самом начале этого года в пределах епархии центральной России. Программа дала очень хороший результат, были очень много благодарностей со стороны целевой аудитории, и поэтому было принято решение продолжить эту программу на территории Урала", - рассказал Павел Ефремов, который сопровождал святыню в пути на протяжении всех 33 дней.

После того, как Храм-Памятник на Крови принял ковчег, состоялась божественная литургия, в которой могли принять участие все желающие.