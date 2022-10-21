21 Октября 2022
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Экономика Дальневосточный ФО
Фото: Накануне.RU

В Забайкалье мобилизованным заплатят по 150 тысяч

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил о решении властей поддержать мобилизованных.
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"По поручению и при поддержке полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева принято решение: все мобилизованные забайкальцы получат единовременную выплату в 150 тыс. руб. И те, кто уже отправился к местам дополнительной подготовки, и те, кто сегодня проходит обучение на полигонах края", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

Деньги заплатят всем, кто получил повестки и зачислен в воинские части

Теги: Александр Осипов, Забайкальский край, мобилизация, поддержка



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