В Забайкалье мобилизованным заплатят по 150 тысяч

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил о решении властей поддержать мобилизованных.

"По поручению и при поддержке полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева принято решение: все мобилизованные забайкальцы получат единовременную выплату в 150 тыс. руб. И те, кто уже отправился к местам дополнительной подготовки, и те, кто сегодня проходит обучение на полигонах края", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

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