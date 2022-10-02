03 Октября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

«Россия не бросает своих»: Пригожин рассказал о судьбе военкора Блохина, задержанного в Сирии

В Сирии задержали одного из известных военных корреспондентов Олега Блохина. Ситуацию с арестом прокомментировал бизнесмен Евгений Пригожин.

Комментируя запрос редакции ИА «Главные события», предприниматель успокоил журналистов и заявил, что Олег Блохин уже отправился домой.

«Не переживайте, в 17 часов 34 минуты Олег Блохин сел в самолет и благополучно летит в Москву», – сообщил бизнесмен.

Как подчеркнул Пригожин, у россиян есть важная черта – они не бросают своих. Ситуация с Блохиным наглядно демонстрирует правдивость этого тезиса.

«Россия не может бросать своих. Вы помните судьбу Шугалея и многих других. Любой, кто грубо возьмет за руку российского гражданина, увидит, что под его окнами появится тысяча людей, способных его защитить», – отметил предприниматель.

Военный репортер Олег Блохин находился в Сирии. Там он снимал репортажи, связанные с обстановкой в регионе. После очередной командировки он должен был отправиться в зону СВО, однако его арестовали без объяснения причин.

Теги: олег блохин, евгений пригожин, сирия, сво



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