02 Октября 2022
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Спорт В России
Фото: Накануне.RU

"Зенит" уверенно обыграл "Ростов" в матче лидеров РПЛ

В воскресенье питерский "Зенит" одержал уверенную победу над "Ростовом" в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги. Команда Сергея Семака выиграла со счетом 3:1 и укрепила свое лидерство в таблице.

Обе команды идут в лидерах РПЛ: перед сегодняшней игрой питерцы занимали первую строчку, а ростовчане находились на третьей. Счет в матче был открыт на 14-й минуте, когда отличился форвард "Зенита" Малком. Однако в начале второго тайма футболисты Валерия Карпина сумели отыграться – гол на счету Николая Комличенко.

В итоге во второй половине встречи клуб из Петербурга забил еще дважды: отличились Вендел и Далер Кузяев. Благодаря этой победе "Зенит" набрал 29 очков и оторвался от идущего вторым московского ЦСКА на шесть баллов.

Следующий матч в чемпионате России зенитовцы проведут в гостях против воронежского "Факела". В свою очередь, "Ростов" дома примет "Краснодар".

Теги: Зенит, Ростов, победа, РПЛ



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