02 Октября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Министерство обороны Дании

МИД Италии вызвал посла России из-за взрывов на "Северном потоке"

Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России в Риме Сергея Разова, в том числе, из-за ситуации со взрывами на газопроводах "Северный поток". Об этом заявил министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани.

Ранее российское посольство сообщило, что Разов прибудет в итальянский МИД в понедельник в первой половине дня.

"На повестке дня прояснение ситуации с диверсией на "Северном потоке", - сообщил Чинголани в эфире телеканала Rai3, на который ссылается РИА Новости.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что инцидент на "Северном потоке" был диверсией. В свою очередь, президент России Владимир Путин обвинил "англосаксов" в атаке на газопроводы системы "Северный поток".

Теги: Северный поток, Россия, Италия, МИД



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