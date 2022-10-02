На реке Пур в ЯНАО загорелся теплоход

В воскресенье в Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар на теплоходе.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось на реке Пур Пуровского района. При движении теплохода КС-162 "Ляд Айваседо" по маршруту "Уренгой – Самбург" произошло задымление в машинном отделении по причине возгорания правого двигателя. Само возгорание было оперативно ликвидировано с помощью системы пожаротушения "Каскад".

Уже установлено, что вспыхнувший теплоход принадлежит АО "Северречфлот" (Ханты-Мансийск). Как отметили в надзорном ведомстве, в результате инцидента пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды нет.

Сейчас Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности судоходства.