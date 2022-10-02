02 Октября 2022
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Общество В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Из России в Норвегию экстрадирован крупный налоговый мошенник

Из России экстрадирован гражданин Норвегии Аре Абрахамсен. На родине его признали налоговым мошенником.
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Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, Абрахамсен был объявлен в розыск по каналам Интерпола как осужденный за мошенничество, крупное хищение и предоставление ложных сведений о коммерческой компании.

"По информации норвежской стороны, преступления были совершены с 2005 по 2013 год. Зафиксировано восемь эпизодов мошенничества, связанного с продажей акций и инвестиционной деятельностью. Осужденному вменяется присвоение порядка 25 млн крон. Также в отношении доходов на сумму 3,6 млн крон было совершено налоговое мошенничество. Сумма неуплаченных налогов составила около 1,2 млн крон", - рассказала Ирина Волк.

После приговора Абрахамсен был уведомлен о необходимости отбывания назначенного ему наказания. Однако в место лишения свободы норвежец не явился, скрылся от правосудия за границей и был объявлен в международный розыск. В итоге его удалось задержать в России.

Генеральной прокуратурой РФ запрос норвежской стороны о выдаче Аре Абрахамсена был удовлетворен. Сегодня в международном аэропорту Шереметьево иностранец был передан представителям компетентных органов Норвегии.

Теги: Россия, Норвегия, мошенник, экстрадиция



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