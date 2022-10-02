Рубль будет денежной единицей в четырех новых регионах России

Денежной единицей в четырех новых регионах России будет рубль. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль, до 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений", - приводит его слова "Интерфакс".

Также Крашенинников отметил, что бюджетное законодательство будет применяться в образуемых субъектах с 1 января 2023 года.

Напомним, что сегодня, 2 октября, Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.