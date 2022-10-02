02 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

МЧС удалось снизить площадь тления торфяников в окрестностях Екатеринбурга

Площадь очагов тления торфяников в окрестностях Екатеринбурга постепенно снижается. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сотрудники ведомства круглосуточно продолжают работы по ликвидации тления торфа у деревни Большое Седельниково и поселка Шабровский. Площадь отдельных очагов в районе деревни Большое Седельниково сейчас составляет 18,5 га. В ликвидации данного торфяного пожара задействованы 116 человек и 25 единиц спецтехники.

В свою очередь, пожар у поселка Шабровский ликвидируют 32 человека на восьми единицах спецтехники. Площадь активного тления торфа благодаря принятым усилиям удалось снизить до 2,2 га.

Напомним, ранее в МЧС усилили борьбу с торфяным пожаром, из-за которого Екатеринбург в конце сентября окутал смог.

Теги: МЧС, торфяники, Екатеринбург



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