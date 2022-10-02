Папа Римский выступил с обращением к Путину и Зеленскому

Папа Римский Франциск обратился к президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому.

"Папа Франциск выражает глубокую обеспокоенность военной эскалацией конфликта на Украине и ядерной угрозой. Он призывает Путина немедленно остановить противостояние, а Зеленского быть открытым для серьезных мирных предложений", - говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Помимо этого, Франциск призвал стороны уважать территориальную целостность каждой страны и права меньшинств.

Примечательно, что недавно Папа Римский "благословил" отправку оружия Украине. Ранее в Италии заявляли о недовольстве Франциска давлением со стороны Зеленского.