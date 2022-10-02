Российские обсерватории обнаружили летящий к Земле астероид

Две обсерватории на юге России обнаружили новый астероид, который постепенно сближается с Землей.

Как сообщает Telegram-канал Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук, речь идет об астероиде 2022 SE37В. Его зафиксировали в ночь на 1 октября.

"Малая планета полукилометрового размера обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года", - говорится в сообщении ученых.

Уточняется, что в обозримом будущем данный астероид опасности для Земли не представляет.

Напомним, ранее сообщалось, что к Земле приближаются сразу три крупных астероида.