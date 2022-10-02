Конституционный суд признал международные договоры о принятии в состав РФ новых регионов

Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщается на официальном сайте суда, решения были приняты сегодня, 2 октября. Это было сделано в связи с запросами президента России Владимира Путина.

Напомним, на этой неделе в Большом кремлевском дворце в Москве подписали договор о вступлении в РФ четырех новых регионов, бывших ранее территорией Украины. Это Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Ранее в этих регионах прошли референдумы, на которых большая часть жителей проголосовала за вхождение в состав России.