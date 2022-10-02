ВЧК-ОГПУ: под «голубую» облаву в Рязани попали два чиновника Смольного и Заксобрания

В ходе полицейской «облавы» на гей-клуб в Рязани было установлено, что на вечеринке с участием лиц нетрадиционной ориентации присутствовали как минимум два высокопоставленных чиновника из аппарата ЗакСа и Смольного.



Минувшей ночью сотрудники силовых ведомств провели рейд на так называемые гей-клубы. Задержано более 50 человек, сообщил Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». Два человека входили в окружение губернатора Александра Беглова.



«Изъяты телефоны с откровенными переписками, большое количество порнографических материалов», — говорится в сообщении СМИ.



Информация о задержании петербургских чиновников в Рязани довольно быстро разошлась по новостным ресурсам. В ТГ-сообществе с иронией отмечают, что подробности о «голубой облаве» и участии еще одного возможного представителя органов власти Северной столицы уточняется.