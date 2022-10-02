ВЧК-ОГПУ: под «голубую» облаву в Рязани попали два чиновника Смольного и Заксобрания

02 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин рассказал об ошибках при частичной...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

ВЧК-ОГПУ: под «голубую» облаву в Рязани попали два чиновника Смольного и Заксобрания

В ходе полицейской «облавы» на гей-клуб в Рязани было установлено, что на вечеринке с участием лиц нетрадиционной ориентации присутствовали как минимум два высокопоставленных чиновника из аппарата ЗакСа и Смольного.

Минувшей ночью сотрудники силовых ведомств провели рейд на так называемые гей-клубы. Задержано более 50 человек, сообщил Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». Два человека входили в окружение губернатора Александра Беглова.

«Изъяты телефоны с откровенными переписками, большое количество порнографических материалов», — говорится в сообщении СМИ.

Информация о задержании петербургских чиновников в Рязани довольно быстро разошлась по новостным ресурсам. В ТГ-сообществе с иронией отмечают, что подробности о «голубой облаве» и участии еще одного возможного представителя органов власти Северной столицы уточняется.

Теги: смольный, нетрадиционная ориентация, александр беглов, северная столица



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети