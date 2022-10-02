02 Октября 2022
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Происшествия Челябинская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Южном Урале задержан браконьер, застреливший восемь косуль

На Южном Урале полиция задержала мужчину по подозрению в незаконной охоте. Ущерб оценивается в более чем миллион рублей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники лесничества около деревни Барановка обнаружили место забоя косуль, после чего туда были вызваны полицейские. На опушке леса силовики изъяли шкуры восьми животных: по результатам экспертизы было установлено, что возраст косуль составлял от 6 до 12 месяцев. Ущерб от незаконной охоты, причиненный министерству экологии региона, оценивается в 1 миллион 200 тысяч рублей.

В ходе осмотра места происшествия экспертами-криминалистами были обнаружены следы автомобиля "Нива", которые в конечном итоге и помогли вычислить преступника. Им оказался 33-летний житель Чебаркуля, который признался в браконьерстве вместе с со своими знакомыми. У мужчины был изъят охотничий карабин "Тигр", из которого он стрелял по животным, 20 патронов, а также автомобиль "Нива".

Полицией возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ ("Незаконная охота"). В настоящее время сыщики устанавливают других участников преступления. В отношении чебаркульца избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Теги: браконьер, косули, полиция



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