В DNS заявили об утечке персональных данных клиентов и сотрудников из-за хакерской атаки

Крупный ритейлер DNS, управляющий сетью магазинов электроники и бытовой техники, сообщил о хакерской атаке. По данным компании, из-за нее произошла утечка персональных данных.

"В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте ритейлера.

Уточняется, что атака производилась группировкой хакеров, а взлом был сделан с серверов, расположенных за пределами России.

"Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании. Приносим извинения нашим клиентам", - добавили в DNS.

Напомним, ранее утечку данных клиентов подтвердила "Почта России". Сообщалось, что одна из учетных записей подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, в результате фрагмент данных попал в руки взломщиков.