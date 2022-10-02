В Екатеринбурге собираются мобилизовать многодетного отца

Многодетному отцу из Екатеринбурга пришла повестка в рамках частичной мобилизации. Ситуацией заинтересовалась уполномоченный по правам человека в регионе.

Как рассказал Накануне.RU житель Екатеринбурга по имени Федор, на этой неделе он получил повестку по объявленной в стране частичной мобилизации. В субботу, 1 октября, он явился с вещами в военкомат, однако там уральца "развернули", сказав, что отправки пока не будет. По данным мужчины, ее перенесли на 10 октября.

При этом у Федора трое несовершеннолетних детей, младшему из которых семь лет. Чтобы обеспечить семью, ему приходится работать практически без выходных. Уралец не представляет, как его родные будут жить, если его мобилизуют.

На ситуацию уже обратила внимание уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Как заявила Накануне.RU омбудсмен, она намерена разобраться в произошедшем.

Напомним, на этой неделе в Госдуму был внесен законопроект о расширении оснований для отсрочки от частичной мобилизации. В частности, предлагается запретить мобилизовывать мужчин, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей.

Кроме этого, отцы троих детей или детей с инвалидностью, возможно, смогут претендовать на отсрочку от мобилизации. Вопрос сейчас прорабатывается в аппарате уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

Ранее врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков заявлял, что у его ведомства нет цели "загребсти" как можно больше человек в рамках частичной мобилизации.