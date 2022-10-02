Музыкальный сервис SoundCloud заблокирован на территории России

Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud. Это было сделано по требованию Генпрокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в Роскомнадзоре, доступ к сервису был ограничен на территории РФ в связи с неудалением противоправных материалов. Там пообещали, что в случае удаления запрещенной информации ресурс будет разблокирован.

Напомним, ранее РКН ограничил доступ к одному из крупнейших сахалинских информационных сайтов Sakh.com. Портал был заблокирован "в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях".