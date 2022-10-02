Австралия вводит санкции в отношении 28 россиян

Австралия введет целевые финансовые санкции и запрет на въезд в страну в отношении 28 россиян, связанных с проведенными референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.

В заявлении министра отмечается, что данные меры представляют собой "усиление решительного протеста Австралии". По ее словам, Канберра намерена координировать действия в этом направлении "со своими партнерами".

Как пишет "Интерфакс", в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте австралийского МИД, список россиян, которые попадут под санкции, не приводится.

Напомним, на этой неделе Владимир Путин заявил, что США скоро начнут вводить санкции против собственных союзников. Об этом президент РФ сказал в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.